Momento do golo de Candeias

Aos 65 e já depois do Yeni Malatyaspor (que ficou com menos um aos 23) ter inaugurado o marcador na primeira parte, Candeias, que passou pelo FC Porto, Paços de Ferreira, Portimonense e Nacional, entre outros na carreira, fez o 1-1 da equipa da casa, que haveria de consumar a reviravolta logo no minuto a seguir, atingindo o quinto lugar da Liga turca.

Veja o golo do português, terceiro da época: