Candeias joga na Turquia: "Senti durante a noite e acordei para tentar sair de casa"

Daniel Candeias disse que conhece muito bem um dos desaparecidos, o diretor desportivo do Hatayspor.

Apesar de longe do epicentro do violento sismo que esta madrugada atingiu parte dos territórios da Turquia e Síria, o futebolista português Daniel Candeias, fala de horas de enorme angústia.

"Senti durante a noite e acordei para tentar sair de casa, se aquilo continuasse. Felizmente, não sucedeu nada mais de grave. De manhã, ao ver as notícias, é que me deparei com o que tinha acontecido. É angustiante, porque temos companheiros, e portugueses, nas cidades mais afetadas. Alguns ficaram sem as suas casas. É um bocado angustiante aquilo que se está a viver aqui na Turquia", admitiu à Bola Branca, na Rádio Renascença.

"Falei com o Rúben Ribeiro, porque temos alguma ligação, e fiquei preocupado por ele. Também perguntei pelo Zé Luís e ele disse-me que estavam bem. O que já me deixou mais tranquilo", acrescentou o jogador do Alanyaspor.

Daniel Candeias disse ainda ao mesmo programa que conhece muito bem um dos desaparecidos, o diretor desportivo do Hatayspor.

"Fiquei angustiado com aquilo que se passa com os outros jogadores e com o diretor desportivo, do Hatayspor, que por acaso foi o meu diretor desportivo na minha primeira passagem pelo Alanya. E é sempre mau quando acontece isso a pessoas próximas".