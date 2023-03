Cancelo: uma decisão que está tomada, mas que esbarra nos 70 milhões

João Cancelo, à esquerda, com a camisola do Bayern

Na Alemanha garantem que o Bayern quer contar com o lateral, mas vai tentar um desconto.

Emprestado pelo Manchester City até ao final da temporada, João Cancelo tem a aberta a porto da continuidade na próxima temporada, ainda que, para isso, o Bayern de Munique veja como necessário um acordo com o clube inglês.

A Sky Sports informa que a intenção do campeão alemão e adquirir o passa o internacional português, mas não pelo valor estipulado no acordo de cedência: 70 milhões de euros.

Hasan Salihamidzic, diretor desportivo do Bayern, irá, portanto, de acordo com a notícia, tentar baixar o preço do lateral, autor de um golo e quatro assistências nos nove jogos realizados pelo emblema de Munique.