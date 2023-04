Cancelo tem o aval de Tuchel, novo treinador do Bayern: "Adoro-o"

No meio de alguma polémica, João Cancelo foi elogiado pelo novo treinador do Bayern Munique.

Thomas Tuchel fez esta segunda-feira a conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça da Alemanha frente ao Friburgo e foi questionado sobre João Cancelo - o lateral foi suplente utilizado no sábado, na vitória por 4-2 diante do Borussia Dortmund, numa partida que marcou a estreia do novo treinador no comando técnico dos bávaros. O alemão fez elogios ao internacional português e garantiu que ninguém tem lugar cativo no onze titular.

"Eu adoro o João Cancelo. Joguei contra ele algumas vezes. É um jogador diferente do Pavard. Pode também jogar numa linha de quatro defesas. O seu ponto mais forte é a precisão nos cruzamentos", elogiou Tuchel.

"A corrida está aberta, porque não vamos passar as próximas semanas só com 11 jogadores", avaliou o treinador.

Recorde-se que, no fim do jogo com o Dortmund, o lateral não ficou em campo para agradecer o apoio aos adeptos do Bayern, o que motivou algumas críticas.

O Bayern-Friburgo joga-se amanhã, a partir das 19h45.