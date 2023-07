Cancelo: solução pode passar por repetir receita da última época

Barcelona pretende receber o internacional português por empréstimo, como aconteceu

com o Bayern em janeiro.

O Barcelona está empenhado em contratar um lateral-direito, de modo a satisfazer um pedido expresso de Xavi, e João Cancelo é o primeiro nome na lista. A complicada situação financeira, porém, deverá levar os catalães a tentar o empréstimo do internacional português junto do Manchester City, em moldes semelhantes ao processo que o levou a representar o Bayern de Munique na segunda metade da última temporada.

Cancelo, recorde-se, motivou até uma troca de galhardetes entre Xavi e Pep Guardiola, antigos colegas no Barcelona, com o treinador dos blaugrana a revelar que o City preferiu ceder o jogador luso ao Bayern ao invés do Barça, numa afirmação prontamente desmentida pelo timoneiro dos citizens: "Informaram-no muito mal. Está longe da realidade. Para nós, era indiferente o clube para onde ele fosse."