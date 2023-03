"Cancelo podia ter ido para outra equipa no mercado de janeiro. Se veio..."

Oliver Kahn, CEO, do Bayern, explicou os motivos que levaram o clube a não contratar Haaland e mostra-se satisfeito com o plantel atual.

Erling Haaland mudou-se esta época para o Manchester City, depois de ter dado nas vistas na Bundesliga, ao serviço do Dortmund. Oliver Kahn, antigo guarda-redes e atual CEO do Bayern, explicou os motivos que levaram o colosso alemão a não avançar pelo avançado norueguês, mostrando-se satisfeito com o plantel que tem e dando mesmo o exemplo de João Cancelo.

"O Bayern não tem dúvidas. É a nossa filosofia e uma vantagem competitiva. Não contratámos Haaland porque era muito dinheiro. Apenas gastamos o que ganhamos. Investir muito dinheiro em apenas um jogador é sempre um grande risco. Tudo deve ser feito de forma sábia", afirmou ao jornal L'Équipe.

Questionado se gostaria de ter Mbappé, Messi e Neymar no plantel, respondeu: "Apesar de toda a estima que tenho por estes três, estou muito satisfeito com o nosso plantel. Além dos nossos jovens jogadores, também queremos ter superestrelas em Munique. E sempre as tivemos: Sadio Mané, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller. Muitos dos melhores jogadores internacionais querem vir para cá. João Cancelo, certamente, poderia ter ido para outro lugar neste mercado de inverno, por exemplo. Se ele veio é porque temos uma grande equipa", vincou.