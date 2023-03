Cancelo perdeu espaço no Bayern e na Alemanha dizem que não reagiu bem

Lateral português não foi utilizado na visita ao terreno do Estugarda (1-2), depois de ter feito apenas 12 minutos na receção ao Union Berlim (3-0).

João Cancelo começa a perder espaço no Bayern de Munique, depois de um início marcado por muitos minutos e assistências para golo. O lateral português não reagiu muito bem à perda de protagonismo.

De acordo com o jornal Bild, o antigo jogador do Benfica apareceu irritadiço no treino deste último domingo, enviando uma bola diretamente para a rua e por cima dos muros que tapam a visibilidade do adepto comum para o centro de treinos do Bayern.

Emprestado pelo Manchester City ao crónico campeão alemão, Cancelo disputou apenas 191 dos últimos 450 minutos do Bayern de Munique.

Caso queira adquirir João Cancelo a título definitivo, o Bayern terá de pagar 70 milhões de euros ao Manchester City no final da temporada.