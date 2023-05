Cancelo, o futebol brasileiro e as dúvidas sobre o futuro: "Vou sentar-me à mesa..."

Declarações de João Cancelo, lateral português emprestado pelo Manchester City ao Bayern, em entrevista concedida ao "One Football"

Futuro: "Vou sentar-me à mesa com os dirigentes do Manchester City e tratar da minha situação, do que querem para mim. Eu só quero ser feliz e estar numa equipa para evoluir. Quero estar numa equipa que conquiste títulos, que goste de ganhar e o Bayern, claro que sim, é uma dessas equipas."

Futebol brasileiro: "Não acompanho o futebol brasileiro, mas há, por exemplo, o Jorge Jesus, que foi meu treinador quando eu era muito jovem. Ele treinou o Flamengo e sei que deixou lá a sua marca. Sei que o Abel [Ferreira] está a fazer um grande trabalho no Palmeiras. É muito bom ter portugueses a vingar pelo mundo e no Brasil, porque falam a nossa língua."

Clubes do Brasileirão? Tem preferido? "Conheço, claro, os mais conhecidos como o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo, o Grémio e por aí. Não vou dizer aqui o meu preferido, porque causa polémica."

Brasil: "Quem me conhece sabe que gosto muito de rap brasileiro, é uma cultura que aprecio muito. Quero ir ao Rio de Janeiro, não sei quando, para conhecer a cultura do Brasil. Gosto muito de música brasileira. Os meus ídolos são jogadores brasileiros, então identifico-me muito com a cultura brasileira."