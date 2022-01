Cancelo nomeado para melhor jogador de dezembro da Premier

Lateral concorre com colega Sterling, Mount, Odegaard, Son, Martinelli e Maddison

João Cancelo viu o seu mês de dezembro premiado com a nomeação para melhor jogador da Premier durante esse mesmo período de 31 dias. O internacional português é um dos sete concorrentes.

No último mês do ano, Cancelo, imprescindível para Pep Guardiola, realizou um total de seis jogos, com um golo e uma assistência.

Raheem Sterling, do City, Mason Mount, do Chelsea, Martin Odegaard e Gabriel Martinelli, do Arsenal, Son, do Tottenham, e James Maddison, do Leicester, são os outros nomeados.