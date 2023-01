Cancelo no Bayern: "É uma equipa que vive de títulos. Todos os anos ganha"

Lateral apresentado como reforço do campeão alemão.

João Cancelo foi na manhã desta terça-feira apresentado como reforço do Bayern, por empréstimo do Manchester City até final da época, com opção de compra de 70 milhões de euros.

"É uma equipa que vive de títulos. Todos os anos ganha. Venho com o intuito de continuar a manter essa motivação e fome por troféus", afirmou o lateral internacional português.

"É um clube grandioso, um dos melhores do mundo. Estou muito contente por estar aqui e poder jogar com grandes jogadores", continuou Cancelo, garantindo: "Vou dar o meu máximo, vou fazer de tudo para ajudar a equipa. Espero que me ajudem a mim também".