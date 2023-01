Cancelo não tinha apenas o Bayern na corrida: saiba o que pesou na decisão

Barcelona também estava interessado no lateral cedido pelo Manchester City.

João Cancelo vai prosseguir a carreira no Bayern, por empréstimo do Manchester City, mas teve abertas as portas do Barcelona. Segundo informa a imprensa internacional esta terça-feira, o clube catalão, à semelhança do colosso alemão, esteve em contactos com o agente Jorge Mendes no passado fim de semana.

O lateral português optou por rumar a Munique e a possibilidade de continuar a disputar a Liga dos Campeões - o Barcelona já ficou pelo caminho - teve um peso decisivo na decisão tomada.

O Bayern de Munique, recorde-se, fica com uma opção de compra de 70 milhões de euros.