Cancelo muda para o sete que era de Sterling no Manchester City

Começou com o 70 no Benfica e já tinha usado o sete no Valência e no Inter de Milão

O número sete é de longe o predileto de João Cancelo e a saída de Sterling do Manchester City deixou a camisola livre para o internacional português, que não perdeu a oportunidade para mudar da 27 para a sete.

Já tinha vestido a camisola sete no Valência e no Inter de Milão, enquanto no Benfica usou a 70.

O número é títpico de um extremo, posição na qual o português começou a carreira antes de se fixar nas laterais, a partir de uma posição mais defensiva.

