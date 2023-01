Cancelo já está em Munique e Bayern fica com opção de compra de 70 milhões

Lateral português vai jogar nos bávaros por empréstimo do Manchester City. No final da época, os alemães podem ficar com o jogador em definitivo, se desembolsarem 70 milhões de euros.

João Cancelo já está em Munique para se tornar jogador do Bayern. O internacional português vai jogar na Alemanha por empréstimo do Manchester City, até ao final da temporada.

E os bávaros ficam com uma opção de compra no valor de 70 milhões de euros, sabe O JOGO.

O ex-Benfica estava a cumprir o quarto ano no clube inglês, mas, nos últimos tempos, foi perdendo espaço no onze titular.