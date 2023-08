Cancelo já chegou a acordo com o Barcelona, falta o Manchester City

Dinheiro conseguido com a venda de Dembélé poderá ser utilizado para contratar o lateral português.

João Cancelo está um passo mais perto do Barcelona, ao ter acordado os termos do contrato com o clube espanhol. Mas agora falta haver entendimento entre os blaugrana e o Manchester City, detalha o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O Barça estará a contar em utilizar parte do dinheiro que vai encaixar com a venda de Ousmane Dembélé ao PSG para poder contratar o lateral de 29 anos.

A imprensa inglesa, porém, refere que os catalães querem receber o internacional português por empréstimo, algo que não será do agrado dos citizens.