Cancelo explica mudança para o Bayern: "Não tem nada a ver com Guardiola..."

Declarações de João Cancelo, lateral direito português emprestado pelo Manchester City ao Bayern até ao final da época, com opção de compra de 70 milhões de euros.

Deixou de ser titular indiscutível nos últimos jogos no City: "Exatamente por isso decidi esta mudança, pelos poucos minutos que tive nas últimas semanas. Não tem nada a ver com o Pep [Guardiola], mas sim porque decidi partir para uma nova aventura. Estou feliz aqui, é clube grande, com muita história".

Antes da transferência, falou com Leroy Sané (ex-Man. City)? "Por acaso não falei. Não é preciso, como adepto de futebol sei que o Bayern é um clube muito grande, onde espero poder mostrar o meu futebol e ajudar a equipa a concretizar os objetivos para esta temporada".

Vídeo no Instagram soou a despedida do City: "Nestes cinco meses quero ter a cabeça limpa, expressar o meu futebol e ajudar a equipa. Não é um tom de despedida, o meu contrato é de empréstimo, para já. O City deu-me muito e eu quis dar aos adeptos o carinho e o respeito que sempre mostraram ter por mim. Sinto que fui um profissional de elite enquanto lá estive, fiz tudo o que pude, o que foi melhor para mim e para o clube. Só desejo o melhor ao Manchester City agora e no futuro, mas estou focado no Bayern. Vou dar tudo de mim neste cinco meses para concretizarmos os objetivos coletivos".

Falou com Guardiola, que já treinou o Bayern? "Não falei com o míster sobre uma possível transferência para o Bayern porque isto aconteceu tudo muito de repente. Houve um proposta e aceitei. Sim, estou pronto para jogar, estou desejoso, ansioso por jogar com esta camisola".