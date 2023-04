Cancelo em definitivo no Bayern depende do aval de Tuchel

Novo treinador dos bávaros vai avaliar o desempenho do lateral português e o Bayern decidirá depois se fica com o jogador ou se o "devolve" ao Manchester City.

Contratado por empréstimo ao Manchester City em janeiro, João Cancelo vê a sua transferência em definitivo para o Bayern dependente do aval de Thomas Tuchel. Os responsáveis do campeão germânico já tinham definido a intenção de avançar para a compra do passe do internacional português, ainda que desejando negociar os 70 milhões de euros estipulados na cláusula de opção de compra, mas a situação está agora nas mãos do novo técnico.

De acordo com a revista "Kicker", Tuchel irá avaliar o rendimento do jogador de forma a tomar uma decisão no final da temporada. Sob o comando do novo treinador dos bávaros o lateral cumpriu sete partidas, cinco delas como titular.

Cancelo poderá aproveitar a lesão de Alphonso Davies para somar mais minutos e tentar ganhar pontos para o futuro.