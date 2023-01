Cancelo despede-se do City e até Bruno Fernandes reage: "De outro nível"

Lateral português é reforço de inverno do Bayern de Munique.

João Cancelo deixou na manhã desta terça-feira uma mensagem de despedida do Manchester City. O lateral português vai jogar por empréstimo até final da época no Bayern, que fica com uma opção de compra no valor de 70 milhões de euros.

"Uma vez Cytizen, Cytizen para sempre. Obrigado", pode ler-se no Instagram.

Alguns companheiros de equipa reagiram, como foi o caso de Rúben Dias, que publicação um coração azul. Bruno Fernandes, que alinha no rival United, também deixou um comentário. "De outro nível", escreveu.