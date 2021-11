João Cancelo: em Espanha destacam a nova "arma secreta" de Guardiola

Meio da Imprensa espanhola enalteceu, no rescaldo de uma semana vistosa do internacional português, a prestação "completa" de um dos "maiores nomes" dos citizens

Uma "manita" cheia de passes para golo nos últimos dois jogos do Manchester City, três frente a Brugge (Champions) e dois ante Manchester United (Premier League), colocaram João Cancelo (ainda mais) sob os holofotes e a liderar, a par de Gabriel Jesus, a lista de maiores assistentes do conjunto orientado por Pep Guardiola.

Essa performance bem sucedida no último terço do campo, inusual para um defesa-lateral, motivou o técnico espanhol a reconhecer "a capacidade especial para fazer coisas boas acontecerem", elogio que teve eco, entretanto, na Imprensa espanhola.

Num artigo intitulado "Cancelo, a arma secreta", publicado esta segunda-feira, no rescaldo de uma semana vistosa do internacional português, o "As" enaltece a prestação "completa" de um dos "maiores nomes" dos citizens, a versatilidade do mesmo e a importância "evidente" na ação do campeão inglês em título.

"Cancelo é uma das principais fontes de perigo para a equipa de [Pep] Guardiola graças à sua inteligência para ocupar o espaço no ataque e à sua técnica para filtrar passes para golos", escreveu, rendida, a publicação desportiva do país-vizinho.

O defesa da Seleção Nacional, dono do lado esquerdo do setor mais recuado do Manchester City, tem atuado com fato de gala em 2021/22. Em somente três meses de competição, Cancelo conta dois golos e cinco assistências e, assim, já quase superou o registo da época passada: três tentos e cinco passes para finalização.