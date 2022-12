"Campeonato? O FC Porto não desiste, luta sempre até ao fim. E vai fazer algo esta época"

ENTREVISTA, PARTE I - Avançado esteve mais de quatro anos na Alemanha e agora é treinado por Carvalhal em Vigo, mas não esquece o clube do coração, que ainda vê "fazer algo esta época". Conceição alvo de elogios.

Gonçalo Paciência saiu do FC Porto há mais de quatro anos e meio. Depois de festejar o título em Guimarães - o primeiro de Sérgio Conceição no Dragão -, a 12 de maio de 2018, o internacional português esteve nas últimas quatro épocas na Alemanha, representando Eintracht e Schalke 04. Este verão mudou-se de Frankfurt para mais "perto de casa" e para "uma das melhores ligas da Europa". Foi em Vigo, onde tem Carlos Carvalhal como treinador e Marchesín como companheiro, que conversou com O JOGO sobre o Celta, o FC Porto, a carreira e o sonho de voltar à Seleção Nacional.

Como tem visto a época do FC Porto?

-Como adepto, estou a torcer. O Sérgio [Conceição] tem feito um bom trabalho com o que tem e a potenciar ao máximo os jogadores, o que já vem sendo habitual desde que chegou ao FC Porto. As coisas não estão como nós, adeptos, gostaríamos, mas se há coisa a que o FC Porto nos habituou nos últimos anos é que não desiste e luta sempre até ao fim. O FC Porto vai fazer algo esta época. Sou mais um a apoiar e que acredita no sucesso do clube e da equipa.