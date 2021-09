Campeonato dinamarquês: Pedro Ferreira bisa na vitória do Aalborg com o Viborg

Com o resultado, o Aalborg alcançou o 3.º posto do campeonato dinamarquês.

Pedro Ferreira, ex-médio do Mafra e Varzim, brilhou este domingo na vitória do Aalborg diante do Viborg, fora de casa, em jogo a contar pela 8.ª jornada do campeonato dinamarquês. O jogador português de 23 anos marcou dois dos três golos da vitória da equipa por 3-2.

Os golos de Pedro Ferreira foram marcados nos minutos 43 e 52. O golo da vitória veio com Kasper Kusk no minuto 86. Mads Lauritsen (10') e Sebastian Gronning (83') marcaram para o Viborg.

Com a vitória, o Aalborg chegou aos 15 pontos e ocupa agora a 3.ª posição. Com os mesmos oito pontos, o Viborg é o 8.º.