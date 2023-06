João Lameira é reforço do FC Baltika.

João Lameira, médio português que representou o Torreeense nas duas últimas épocas, é reforço do FC Baltika, do enclave de Kaliningrado, clube que foi promovido ao principal escalão da Rússia. O acordo entre as partes é válido por três temporadas.

Lameira, 24 anos, terminou o período de formação no FC Porto e integrou a equipa B dos dragões. Passou ainda por Leiria, Académica e Real SC, antes de rumar a Torres Vedras.

No currículo tem uma Liga 3 e um título europeu sub-17 ao serviço de Portugal.