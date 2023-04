Campeão Abel Ferreira chega-se à frente no Brasileirão

Com o desaire do Flu, a única equipa que soma por vitórias os encontros disputados é o Botafogo, do português Luís Castro

O campeão Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, saltou no sábado, provisoriamente para o segundo lugar do campeonato brasileiro.

No Allianz Park, o Verdão venceu o "clássico" com o Corinthians, por 2-1, num embate em que chegou ao intervalo a liderar por 2-0, com tentos de Murilo, aos 16 minutos, e Raphael Veiga, aos 36.

Na segunda parte, os forasteiros ainda reduziram, aos 76 minutos, graças a um autogolo do uruguaio Piquerez, mas o Palmeiras segurou o triunfo.

Com sete pontos, o conjunto de Abel Ferreira partilha, provisoriamente, a liderança do Brasileirão com o Fortaleza, que acabou com o trajeto 100% vitorioso do Fluminense, com um triunfo caseiro por 4-2, num jogo em que Moisés bisou.

Com o desaire do Flu, a única equipa que soma por vitórias os encontros disputados é o Botafogo, do português Luís Castro, que conta seis pontos, em dois jogos, e atua este domingo no reduto do Flamengo, a ex-equipa de Vítor Pereira.