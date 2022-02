Camarões descartam António Conceição por instruções do Presidente da República

Antigo internacional camaronês Rigobert Song Bahanag substitui o treinador português no comando técnico da seleção dos Camarões.

A federação camaronesa de futebol anunciou esta segunda-feira o despedimento de António Conceição, que tinha contrato válido até setembro de 2023: este seria automaticamente ampliado caso os Leões Indomáveis garantissem a presença no Catar.

De acordo com o que O JOGO apurou nem o treinador português nem os seus advogados receberam a notificação da rescisão unilateral, embora o comunicado anunciando a contratação do antigo internacional Rigobert Song Bahanag para suceder a Toni já tenha sido partilhado nas redes sociais do organismo. A mudança, inclusive, é justificada por instruções explícitas de Paul Biya, presidente dos Camarões

Responsável pelo terceiro lugar dos Camarões na última edição da CAN, António Conceição começou a ter o seu destino marcado com a chegada de Samuel Eto'o à presidência da federação camaronesa. O antigo jogador de Barcelona e Inter, entre outros, já tinha deixado no ar a possibilidade de mudanças no comando técnico da seleção visto que o português não tinha sido a sua escolha pessoal.