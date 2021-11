Camarões, de António Conceição, vencem e continuam a sonhar com Mundial'2022

Conjunto africano, líder do grupo D, vai decidir o primeiro lugar com a Costa do Marfim (menos um jogo). Apenas o vencedor passa ao play-off

A seleção dos Camarões, treinada pelo português António Conceição, goleou este sábado, o Malawi, por 4-0, em jogo forasteiro da zona africana de apuramento para o Mundial'2022, pelo que se mantém na luta pelo triunfo no grupo D.

Os dez vencedores dos grupos da segunda fase de qualificação na zona africana discutem na terceira ronda os play-offs a duas mãos, que determinam as cinco seleções apuradas para o Mundial do Catar, marcado para dezembro de 2022.

No grupo D, os Camarões têm agora 12 pontos somados, estando situados no primeiro lugar, com mais dois do que a Costa do Marfim, que ainda recebe, este sábado, Moçambique.

Com a vitória deste sábado dos Camarões, o vencedor do grupo apenas será conhecido na sexta e última jornada, na terça-feira, quando a seleção orientada por António Conceição receber a Costa do Marfim.

O jogo de hoje manteve o conjunto camaronês na luta pelo apuramento, e a goleada diante do Malawi acabou por se "construir" em cima da expulsão do médio John Banda, que deixou a equipa da casa em inferioridade numérica logo aos 21 minutos.

O ex-portista Aboubakar abriu caminho à goleada, de grande penalidade, aos 23 minutos, Zambo Anguissa fez o 2-0, aos 41, e o suplente Christian Bassogog bisou, aos 85 e 87 minutos.