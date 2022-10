Caló Oliveira: "No Chania terei espaço para ser a solução"

Extremo-esquerdo português aposta em dar um novo fôlego à carreira no futebol grego.

Depois de Chipre, Polónia, Cazaquistão e Arménia, Caló Oliveira assinou por um clube da Grécia. Mais concretamente da ilha de Creta, onde está sediado o Chania, que compete no segundo escalão helénico. Um emblema que aposta forte esta época, com a contratação de vários jogadores estrangeiros, como o extremo-esquerdo de que aqui falamos, mas também o compatriota Luís Rocha (ex-Cracóvia), o brasileiro Lucas Guedes, o nigeriano Nazim ou os franceses Yambéré e Khassa Camara.

"Este é um plantel basicamente novo, tendo em conta todas as aquisições e chegadas ao clube, mas também entendemos o grande esforço financeiro feito por parte da direção e, como tal, sentimos a grande responsabilidade de apresentar resultados no final da temporada. Sem dúvida será uma época desafiante, mas carregada de muita ambição", afirma Caló Oliveira, em declarações a O JOGO.

O extremo-esquerdo que na última época atuou no Pyunik (Arménia) viajou para Creta e, para já, está a gostar do que vê. "Já estou na ilha. Quero destacar a forma incrível como fui recebido por todos os elementos do clube, que tudo têm feito para sentir me o mais 'em casa' possível. Não tive oportunidade de fazer muitas coisas, porque estou cá há apenas dois dias, mas já consegui perceber que a zona central da cidade é muito bonita, com imensa lojas e restauração. É junto ao mar, sem dúvida um sítio muito agradável e com um clima convidativo", disse.

Caló justificou a transferência com o intenso interesse manifestado pelos dirigentes do Chania na sua contratação: "Na janela de transferências há sempre imensa agitação, muitas alterações, com entradas e saídas dos plantéis, mas sem dúvida que dava preferência a um clube com objetivos ambiciosos e onde se possa lutar por conquistas. Depois de várias abordagens por parte deste clube, durante quase toda a janela de transferências, acabei por aceitar e optar por estar onde realmente queriam que estivesse. Acredito que aqui terei espaço para ser a solução e, como tal, aceitei o desafio."