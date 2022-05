Caló Oliveira: "Destaco o papel do Hugo Firmino no título de campeão"

O médio do Pyunik posa com a companheira, de nome Maria Rita, e com o troféu de campeão da Arménia

Médio do Pyunik realça também a épica recuperação da equipa de Yerevan

Campeão da Arménia pelo Pyunik, Caló Oliveira destacou, a O JOGO, a recuperação épica da sua equipa na reta final do campeonato.

"Foi um campeonato muito competitivo, aqui na liga da Arménia há muitos jogadores internacionais, por exemplo a nossa equipa tem mais de um terço de internacionais, o que demonstra a qualidade do plantel e também deste campeonato, que tem vindo em crescendo. Foi muito disputado e fizemos uma grande recuperação. Estávamos em quinto quando cheguei, a 8 pontos do topo, e galgámos posições", afirmou o médio de 29 anos, que na última época jogara no Chipre, pelo Doxa.

Agora, na equipa de Yerevan, o futebolista formado no Benfica e no Estoril, tem a companhia de Hugo Firmino. "Foi uma alegria para mim e para todos nós. Destaco o papel do Hugo Firmino, que foi preponderante, com 18 golos. Fez a diferença", comentou Caló, sobre o compatriota.