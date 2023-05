Caixinha: "Foi a segunda vez que alertei que não comemoramos empates"

O Bragantino empatou com o Grêmio, somando o terceiro jogo sem vencer no Brasileirão.

O Bragantino, de Pedro Caixinha, somou o terceiro jogo sem ganhar no Brasileirão na madrugada desta segunda-feira, ao empatar a três golos em casa do Grêmio (3-3), que é sétimo, com sete pontos, enquanto a equipa de Bragança Paulista é 12.º, com cinco.

Franco Cristaldo (6 minutos) deu vantagem ao conjunto de Porto Alegre, de penálti, mas Matheus Fernandes (9) e Eduardo Sasha (53) deram a volta ao resultado. Contudo, o veterano Luis Suárez (56) e Everton Galdino (62) protagonizaram nova reviravolta, que viria a ser desfeita nos descontos, por Thiago Borbas (90+1).

Após a partida, o técnico português garantiu que não celebra empates, ainda que tenha avaliado a exibição da equipa de forma positiva, especialmente em termos de reação.

"Não devemos celebrar este resultado. Hoje foi a segunda vez que alertei os jogadores que aqui nós não vamos comemorar empates. Contra o Cuiabá, nós não celebrámos a intensidade que tínhamos de ter na partida, mas hoje fizemos isso. A equipa tomou uma atitude. De um modo proativo, fomos sempre atrás [do resultado] e em nenhum momento perdemos a identidade. Colocámos em prática os comportamentos a que já estamos acostumados, algo que era uma estratégia do jogo apenas a pensar no primeiro tempo. Nesse sentido, saímos satisfeitos sim, mas este tipo de resultado sempre será pouco em relação ao que queremos", afirmou Pedro Caixinha, em conferência de imprensa.

"A equipa teve qualidade, caráter e queria aumentar ainda mais o nível de jogo, colocando intensidade. Acabámos por falhar em alguns detalhes capitais, que fizeram com que sofrêssemos os golos. Sofremos o golo cedo, mas a equipa teve um excelente poder de reação e caráter, avançando e resolvendo. Outra coisa que também aconteceu durante o jogo foi toda a alternância do marcador. Isso fez com que trocássemos algumas peças para procurar mais da partida", concluiu o treinador.