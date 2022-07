Caixinha faz companhia a Abel e a Vítor Pereira e segue para os quartos da Libertadores

Redação com Lusa

Nos quartos-de-final, a equipa vai defrontar o Velez Sarsfield, que eliminou o River Plate, com a equipa de Marcelo Gallardo a empatar em casa sem golos, não conseguindo anular a derrota da primeira mão

Pedro Caixinha, técnico português, viu o Talleres chegar às oito melhores equipas da Libertadores, com os argentinos a vencerem fora os compatriotas do Colón Santa Fé, por 0-2, depois de um empate a 1-1 no primeiro jogo.

O Talleres chegou à importante vitória com golos de Girotti, aos 47, e de Martino, aos 90+7.

Entre os apurados na quarta-feira, destaque ainda para o Flamengo, que despediu Paulo Sousa no início de junho, e goleou na segunda mão dos "oitavos" os colombianos do Tolima por 7-1, com um póquer (quatro golos) de Pedro.

Na fase seguinte, a equipa "carioca" vai defrontar o Corinthians, do português Vítor Pereira, que se tinha apurado já na terça-feira, eliminando o Boca Juniors.