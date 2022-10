Caixinha e dois espanhóis na lista do Alianza Lima

Clube peruano despediu Carlos Bustos e Guillermo Salas fica como interino até final da época

O Alianza Lima, do Peru, está à procura de treinador para 2023 e na lista há um português, Pedro Caixinha, segundo aponta o jornal local La República. No entanto, não está sozinho na corrida, pois segundo avança a Rádio Programas del Perú, Beñat San José e Miguel Ángel Ramírez também estão em análise.

O perfil desejado é o de um técnico campeão, com experiência no continente e que aposte na formação. Caixinha treinou no México (Santos Laguna e Atlas), mas também na Argentina (Talleres de Córdoba).

Segundo a mencionada rádio, Beñat, campeão com o Bolívar (Bolívia) e Universidade Católica (Chile), está em vantagem.

O Alianza Lima despediu recentemente Carlos Bustos e Guillermo Salas fica como interino até final da época, se até lá não for encontrada uma solução.