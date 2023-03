Caixinha visa Palmeiras: "Eu não pego no telefone para falar com um jogador..."

Técnico português não gostou da forma como o clube de Abel Ferreira ligou a Artur numa altura em que existia a possibilidade de ambas as equipas se defrontarem na final do campeonato paulista.

Pedro Caixinha, treinador do Bragantino, criticou esta quinta-feira a postura do Palmeiras, de Abel Ferreira, nas negociações com Artur, extremo brasileiro que tem sido associado a uma mudança praticamente fechada para o Verdão.

Após ter sido derrotado num jogo particular (2-3) frente ao Cruzeiro, orientado por Pepa, o técnico português foi questionado em conferência de imprensa sobre a situação do jogador, não poupando nas críticas ao Palmeiras.

Caixinha não gostou especialmente que o clube tenha contactado Artur quando existia a possibilidade de ambas as equipas se defrontarem na final do campeonato paulista, o que acabou por não suceder.

"Pessoas do Palmeiras contactaram o Artur. Eu não pego no telefone para falar diretamente com um jogador que não é do meu clube. Eu não faço isso, muito menos num momento em que posso enfrentar esse clube numa determinada final. E isso aconteceu. Quando isso acontece, obviamente que o estado emocional do jogador... as coisas não saem. Porque este não é o Artur que vimos nas primeiras jornadas do paulista. Não é o Artur que conhecemos porque emocionalmente estava perturbado", referiu.

Sem confirmar a saída do extremo de 25 anos, Caixinha acrescentou que, caso se concretize, o Bragantino terá de encontrar um substituto no mercado, num trabalho que já arrancou.

"Eu tenho a minha forma de estar, os meus princípios, regras e valores. Tenho a certeza absoluta que, de mim, não vão dizer que contactei fulano A, B ou C. Estamos no processo de trazer gente importante de outros clubes e não quero interferir nesse tipo de trabalho. Se perdermos o Artur, temos de arranjar alternativas, que já estão a ser trabalhadas. Obviamente, não vamos querer dizer que vêm para substituir o Artur. Se ele terminar o ciclo dele, alguém vem e vai iniciar o seu próprio ciclo, sem comparações. O importante é que venha, ganhe confiança e ajude a equipa", sentenciou.

De acordo com a imprensa brasileira, o Bragantino e o Palmeiras já chegaram a acordo para a transferência de Artur, que deverá render oito milhões de euros aos cofres do clube de Caixinha.