Taça Sul-Americana: Caixinha, com chapa sete, e Evangelista seguem para os oitavos

Bragantino e Estudiantes apurados para os oitavos da Taça Sul-Americana

O Red Bull Baragantino e o Goiás, equipas treinadas pelos portugueses Pedro Caixinha e Armando Evangelista, respetivamente, venceram e conseguiram o apuramento para os oitavos da Taça Sul-Americana.

Com uma diferença de golos ligeiramente superior no arranque da última jornada, o Bragantino não se assustou com a goleada do Estudiantes, que acabou com os mesmos 14 pontos, por 4-0. A equipa de Caixinha venceu por 7-0 o Tacuary e terminou com as dúvidas, com Eduardo Sasha a perfilar-se como figura, depois de um hat-trick.

Com uma vantagem de dois pontos face ao segundo e terceiro classificado, o Goiás teve uma tarefa um pouco mais exigente, ao visitar o terreno do Santa Fe e vencer, por 1-2.

Dentro de dois dias, o Botafogo, de Luís Castro, tentará juntar-se aos compatriotas nos oitavos da competição. A equipa do também português parte para a derradeira jornada na liderança, mas com os mesmos pontos do segundo classificado do seu grupo, o LDU Quito.