Busquets está de saída do Barcelona e há um português na mira

O trinco deve deixar o clube no final da época e para o seu lugar os catalães seguem atentamente Zubimendi (Real Sociedad) e Rúben Neves (Wolves)

A completar 15 anos na equipa titular de forma indiscutível e incansável, Sergi Busquets pode fechar o seu ciclo de patrão do Barcelona. O trinco de 34 anos está de saída dos catalães no final da presente temporada, com a MLS em mente, e para a sucessão Xavi tem dois jogadores debaixo de olho, sendo um deles português: Rúben Neves, do Wolverhampton.

O médio luso vai no quinto ano de ligação aos lobos e poderá custar cerca de 40 milhões de euros, aponta a Marca. A outra opção numa ida ao mercado é Zubimendi, da Real Sociedad, que tem cláusula de rescisão de 60 milhões.

Se for para resolver em casa, o Barcelona poderá apostar mais em Frenkie De Jong na próxima época, ou até no emprestado Nico González, que está em 2022/23 no Valência.

Rúben Neves é seguido pelos catalães há algum tempo, mas nunca chegou a haver uma proposta. COm uma mudança de ciclo a caminho, pode ser a oportunidade do internacional português rumar a um dos grandes do futebol europeu e mundial.

Busquets deixará uma herança pesada. O capitão blaugrana nunca ficou abaixo dos 40 jogos numa época (o mínimo foi a sua primeira, com 41 desafios) e sempre com elevado rendimento pelo Barcelona, assim como pela Espanha.