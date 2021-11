Bundesliga voltou e André Silva foi titular na derrota do Leipzig

Tarde marcada, também, pela vitória do Leverkusen

Não foi feliz o regresso do Leipzig à Bundesliga, depois da paragem para seleções. A equipa, que tinha batido o Dortmund na última jornada, foi derrotada, por 2-0, no terreno do Hoffenheim.

Com o avançado português André Silva de início, o Leipzig perdeu no reduto do Hoffenheim (2-0), que marcou por intermédio de Samassekou (12) e Dabour (68), um resultado que deixa a equipa da casa na oitava posição, com 17 pontos, juntamente com Mainz e Union Berlim, ambos com uma partida por disputar.

Um golo madrugador de Amine Adli, logo à passagem do minuto quatro, foi suficiente para o Bayer Leverkusen derrotar o Bochum e ascender ao quarto posto, de 'Champions', com 21 pontos, por troca com o Wolfsburgo (5.º, com 20), que saiu com um empate a dois golos do campo do Arminia Bielefeld, que teve o português Guilherme Ramos no banco.

A goleada da ronda foi imposta pelo Borussia Mönchengladbach na receção ao lanterna vermelha Greuther Furth (4-0), face aos tentos de Hofmann (10 e 57), Neuhaus (28) e Plea (43), que colocam os anfitriões à porta dos lugares europeus - são sétimos, com 18, os mesmos do Leipzig.