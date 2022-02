Bubacar Djaló, médio formado no Sporting, é reforço da equipa de Vardy

Fotografia: Twitter/Rochester New York FC

Djaló esteve no Sporting entre 2014 e 2019, atuando nos juniores, na equipa B e nos sub-23, antes de rumor ao futebol finlandês para jogar no Klubi-04.

Bubacar Djaló, médio português formado no Sporting, foi confirmado como reforço do Rochester New York FC, equipa detida em parte pelo internacional inglês Jamie Vardy.

Agora, Djaló vai ser comandado pelo técnico português Bruno Baltazar.