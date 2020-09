Bruno Wilson em Tenerife: "É uma oportunidade de sair mais valorizado"

A mudança para Tenerife não é vista por Bruno Wilson com um passo atrás na sua carreira, que estava ainda no início no Braga

Bruno Wilson, cedido pelo Braga ao Tenerife, em entrevista à Bola Branca, sente que esta mudança na carreira "é uma portunidade de sair mais valorizado", até porque vai jogar numa "liga muito boa e tem muito projeção". "Achei que a melhor opção neste momento era vir para o Tenerife e afirmar-me fora de Portugal, é a minha experiência fora do país", explicou.

O Tenerife vai competir na segunda divisão espanhola, mas o defesa português não admite que a subida esteja no horizonte. "Não assumimos o objetivo da subida. Vamos jogo a jogo, queremos ganhar o máximo de jogos possíveis, valorizando jogadores e o clube. Queremos acabar o mais para cima possível na tabela. Quem sabe sonhar com a subida numa fase mais tardia da época?", disse.

O Braga emprestou Bruno Wilson com opção de compra. A possibilidade de o clube espanhol acionar essa clásula anima o defesa: "Quem sabe? O Tenerife tem opção de compra, isso é público. Se me comprarem, é porque fiz um bom trabalho e sou uma boa opção. O futebol é muito bom aqui, há muita qualidade aqui", realça e comenta o que falou com Carlos Carvalhal, treinador do Braga.

"Na altura não falámos sobre isso. A pré-época foi normal, em momento algum fui excluído ou algo do género. Fiz a pré-época como os outros, a lutar por um lugar, mas surgiu esta oportunidade de vir para fora e vimos esta oportunidade de sair mais valorizado ainda. Depois disso, tudo foi tratado entre o clube e o meu agente. A mim, esta hipótese também me agradou muito. Como se diz aqui em Espanha, fiquei muito 'ilusionado'", completou.