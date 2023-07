Bruno Pinheiro vai treinar o ex-FC Porto Uribe no Al-Sadd

Português é o novo treinador do clube do Catar

Bruno Pinheiro é o novo treinador do Al-Sadd, do Catar, para onde se transferiu recentemente o ex-FC Porto Matheus Uribe.

O técnico português assume a equipa já esta quarta-feira, no estágio que está a decorrer na Áustria.

Bruno Pinheiro sucede a Juanma Lillo, que deixou esta terça-feira o clube por "razões pessoais de emergência".

O ex-treinador do Estoril estava a orientar a seleção de Sub-23 do Catar, sendo que a federação aprovou a mudança para o clube mais titulado do país.

Os antecessores de Bruno Pinheiro no Al-Sadd são Lillo, Javi Gracia e Xavi, um trio de espanhóis.