Bruno Paz desvincula-se do Sporting e reforça turcos do Konyaspor até 2024

Notícia avançada pelo O JOGO foi confirmada. Clube de Alvalade mantém 25% dos direitos económicos de uma futura transferência do médio

O futebolista Bruno Paz, que jogou a última época pelo Farense, emprestado pelo Sporting, assinou contrato com o Konyaspor, da Turquia, válido por duas épocas, mais uma de opção, anunciou, esta segunda-feira, o clube turco, tal como o O JOGO avançou há dois dias.

O médio, de 24 anos, formado na Academia de Alcochete, onde chegou com 13 anos, em 2011, fez 27 jogos oficiais, três golos e quatro assistências na última época ao serviço do Farense e tinha contrato por mais um ano com o Sporting, o qual mantém 25% dos direitos económicos de uma futura transferência do Konyaspor para outro clube.

O novo clube de Bruno Paz terminou a ​​​​​​​Super Liga turca em terceiro lugar, com 68 pontos, menos cinco do que o Fenerbahçe, apontado como provável próximo clube de Jorge Jesus, e vai participar na próxima edição da Liga Conferência Europa.