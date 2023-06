Bruno Paz apontado ao Maccabi Haifa

Médio formado no Sporting jogou na última época na Turquia

O médio luso-angolano, internacional A por Angola, está no radar do campeão israelita, havendo já contactos entre o clube e os seus representantes para a realização do negócio.

O clube israelita tem alguma urgência na rápida resolução da negociação uma vez que jogam dia 11 de Julho a 1.ª mão da 1.ª eliminatória da Liga dos Campeões e pretendem contar com o médio.

Aos 25 anos, o jogador formado no Sporting atuou ainda no Farense e na última temporada no Konyaspor.