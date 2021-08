Bruno Lage aborda mercado, espera reforços e lembra Adrien Silva

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, não quer perder seu principal avançado na Premier League: Adama Traoré.

Restam poucos dias para o fim da janela de transferências no futebol europeu. Até o próximo dia 31, entretanto, não passa pela cabeça de Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, perder Adama Traoré. Principal avançado dos Wolves, o jogador de 25 anos é cobiçado por diversos clubes, inclusive pelo Tottenham, de Nuno Espírito Santo.

"Queremos manter o Adama. Estamos bem, mas somos poucos, precisamos de mais jogadores. Não penso em saídas, quero pensar na chegada dos jogadores", afirmou Lage em entrevista à "Sky Sports".

"Cinco dias (agora quatro) é muito tempo no futebol. Especialmente na janela de transferências. Queremos criar uma equipa competitiva, o que acho que podemos fazer nesse tempo. Precisamos ser competitivos. Se perdermos um jogador, todos, eu, o presidente, os adeptos vamos dormir à noite porque temos outros jogos para disputar", acrescentou.

Lage recordou mesmo a transferência de um português para a Premier League para dar conta das emoções, e por vezes desilusões, nos derradeiros momentos do mercado. ""Ainda me lembro quando há quatro ou cinco anos um jogador português veio para o Leicester. Adrien Silva, não era? Depois, nos últimos minutos, o fax falhou. É um dia de emoções e assim vai ser até ao final", lembrou.

Apesar de contar com Traoré e ter no avançado espanhol uma de suas principais forças ofensivas, Bruno Lage aponta pontos onde o jogador precisa evoluir. "Há duas situações com Adama. É preciso primeiro falar da finalização, mas ele também está a criar muitas chances, está a ajudar-nos defensivamente e não se esqueça das faltas que o adversário comete sobre ele", ressaltou.

"Eu tinha ouvido a história do óleo que ele põe no corpo, agora posso ver todos os dias. O jogador sofre muitas faltas", queixou-se, antes de um novo elogio. "A forma como ele trabalha, a forma como quer melhorar, a sua mentalidade... Vai marcar golos por nós", garantiu o treinador português.