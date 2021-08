Bruno Lage quer levar mais um português para o Wolverhampton

O Goal, de Espanha, avança que o Wolverhampton está interessado na contratação do avançado português Gonçalo Guedes.

Gonçalo Guedes pode ser o próximo português a reforçar o Wolverhampton. De acordo com o portal Goal, de Espanha, o clube inglês está interessado no jogador do Valência e está disposto a gastar entre 25 e 30 milhões de euros.

A publicação refere que o ex-Benfica é seguido pelos Wolves há algum tempo e que a situação financeira do emblema ché pode facilitar a saída.

Jorge Mendes, empresário do internacional português, tem boas relações com o Valência e esse poderá ser outro fator que ajude a tornar o negócio viável.

Gonçalo Guedes saiu do Benfica para o PSG e foi depois transferido para Espanha, onde inicia a quinta época consecutiva.