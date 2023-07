Bruno Lage quer Botafogo à Benfica: "Há uns anos demos aquela virada no campeonato"

Declarações de Bruno Lage na apresentação como novo treinador do Botafogo

O que gosta de ver numa equipa: "Gosto de ver uma equipa agressiva no ataque e isso depende muito dos jogadores. Já percebi que o Botafogo tem esse perfil. Não me interessa se perdemos muito tempo a tocar a bola, a variar jogo. É importante, mas quando a equipa chega ao terço final quero sentir essa agressividade. A equipa é muito forte nisso. É o que mais aprecio, sentir coletiva e individualmente sermos agressivos no último terço. E vejo unidade nesta equipa, identifico-me com isso. Há uns tempos com jogadores de renome e alguns da formação demos uma virada no campeonato. Independentemente do nome todos têm de estar preparados para trabalhar. Reflete-se melhor quando a equipa não tem a bola. No Botafogo todos defendem, o primeiro é o Tiquinho, que corre e é agressivo. Reflete o que é a equipa. Estava a assistir ao último jogo e naquele golo anulado, ver aquela gente abraçados e a rezar encheu-me de orgulho por ter sido o escolhido para treinar estes jogadores. Representa muito o espírito do Botafogo e deste projeto."

Transição: "Há um trabalho que foi feito e ao qual se tem de dar continuidade diariamente. Temos de ter o cuidado de perceber muito bem o momento da equipa, dos jogadores. Tentar fazer uma transição o mais pacífica possível."

Currículo: "Já comandei um glorioso em Portugal e, hoje, estou comandando um glorioso no Brasil. Estou feliz por ser o escolhido para levar essa tarefa até o fim. Independentemente de quem possa ter os méritos, o importante é o Botafogo ser campeão no fim do ano. Se os méritos forem do Luís ou do Bruno, é indiferente. O importante é o Botafogo estar no topo e o torcedor, no final, estar feliz com um título."