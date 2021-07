Bruno Lage nos Wolves: a vida no hotel e as memórias de dois jogadores ex-Benfica

Entrevista de Bruno Lage para um ponto de situação do trabalho nos Wolves

Depois de seis semanas de pré-época e a sensivelmente 15 dias do início da Premier League, Bruno Lage deu uma entrevista ao site dos Wolves. Uma oportunidade para explicar o que tem sido feito e recordar como conheceu o clube em 2015

Seis semanas nos Wolves: "Antes de mais, estou muito orgulhoso de estar aqui e grato por esta grande oportunidade na minha carreira. Têm sido umas primeiras seis semanas ocupadas. Quero saber tudo sobre o clube, conhecer cada esquina, cada pessoa, porque quero criar algo único com o pessoal de todos os departamentos. Têm sido seis semanas intensas também com os treinos, claro, mas estou, igualmente e ao mesmo tempo, muito contente com o trabalho de todos."

Viver em Wolverhampton: "Ainda não. Durante estas seis semanas tenho estado entre o hotel e o campo de treino, a treinar duas vezes por dia, por isso, por agora, preciso de pôr tudo em ordem, trabalhar muito, e depois temos tempo para fazer as outras coisas."

O conhecimento prévio do clube: "Quando comecei no Sheffield Wednesday, em 2015, dois ou três jogadores com quem trabalhei no Benfica começaram a vir para cá: o Hélder Costa e o João Teixeira. Segui-os porque tinha trabalhado com eles desde os sub-10, durante quatro ou cinco anos, por isso, depois do meu jogo, quis ver o que eles faziam. Lembro-me que o João começou a época muito bem aqui, mas não teve a mesma sorte e mudou-se para o Nottingham Forest. Já o Hélder estava muito feliz, fez dois ou três anos muito bons e agora está a dar-se bem no Leeds."

A seguir os Wolves: ""Desde então, tenho vindo a seguir o clube, e observei a grande mudança que aconteceu sob o comando do Nuno. Mas, agora é importante, e necessário para mim, ver os jogadores em campo todos os dias, preciso de os ver treinar e de sentir a ambição e a motivação para continuar, porque o futebol é trabalhar de forma árdua, diariamente, para trazer sucesso para os adeptos e para as pessoas que trabalham no clube."

A pré-época: ""Foi muito bom porque, quando planeei a pré-época, planeei-a em dois períodos - as primeiras três semanas e as três semanas seguintes. Na primeira fase, tentei conhecer todos os jogadores, compreender a dinâmica e preparar tudo com o grupo. Agora que tenho todo o plantel comigo, quero conhecer melhor o (Conor) Coady, o Adama (Traoré), o Leander (Dendoncker), e criar uma boa energia."

Dois treinos: "Precisamos de treinar com a nossa ideia, e é por isso que estamos a treinar de manhã e à tarde, e temos reuniões nesses dois períodos, para que todos possam compreender a nossa ideia".