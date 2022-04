Bruno Lage: "Jogadores como Rúben Neves valem 100 milhões"

Rúben Neves cumpre a quinta época no Wolverhampton

Médio tem estado em foco no Wolverhampton e é cobiçado.

Rúben Neves tem estado em grande destaque com a camisola do Wolverhampton e Bruno Lage admite que será difícil manter o médio no clube perante o interesse evidenciado por outros emblemas.

"Temos de estar preparados para tudo. Precisamos de estar atentos a tudo e o que queremos é estar prontos. Tudo pode acontecer, não apenas com o Rúben, mas em qualquer posição", afirmou o treinador português esta quinta-feira, em conferência de imprensa. "Jogadores de topo como Rúben Neves valem 100 milhões de libras", atirou.

"Para melhorar o nosso plantel precisamos de alguns jogadores, dos melhores ao melhor preço. Temos feito isso desde que aqui chegámos. O presidente e o diretor desportivo sabem aquilo que precisamos e aquilo que iremos precisar se algo acontecer em qualquer posição do plantel", disse ainda Lage.

Rúben Neves, 25 anos, cumpre a quinta temporada no Wolverhampton e na atual leva quatro golos marcados em 31 jogos. O contrato é válido até 2023.