Bruno Lage: "Fiz uma pressão enorme para o Diego Costa vir para o Botafogo"

Declarações de Bruno Lage, treinador do Botafogo, após a vitória por 3-1 sobre o Internacional, na madrugada deste domingo. O clube carioca lidera, à condição, com 16 pontos de vantagem sobre Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Botafogo comemora 119 anos: "É um momento histórico e esses jogadores fizeram história ao bater o recorde de pontos da primeira volta. No dia do aniversário do clube, os jogadores corresponderam dentro daquilo que é ser Botafogo. E uma palavra também aos adeptos, que voltaram a encher o estádio."

Tomou o pequeno-almoço com um grupo de adeptos: "Hoje tomei o pequeno-almoço com um grupo de adeptos. Havia um senhor mais velho do que todos os outros. Idade é sabedoria. Ele disse-me que há muito tempo não via o Botafogo jogar assim e independente do que acontecer, queria continuar a ver o Botafogo assim, com identidade. Eu senti-me muito fortalecido. Passei essa confiança aos jogadores. É isso que os adeptos querem ver, um trabalho de equipa que está ali para representar as cores do clube. Foi uma grande noite, fizemos um grande jogo."

Diego Costa é reforço: "Não conversei com ele, mas fiz uma pressão enorme para ele vir. Estamos satisfeitos com a vinda do Diego. É um homem de união e vem ajudar, com um espírito enorme para ajudar a equipa, dar conselhos aos mais jovens. Foi feito um trabalho fantástico para trazer um homem e um jogador que vai ajudar a ser cada vez melhor. Se pode jogar com Tiquinho Soares na frente? É um dia de cada vez. Vamos ver como é que encaixa. Só sei que temos um grande jogador. Eu já o conhecia e esta equipa estava recheada de bons jogadores. Se perguntasse quem poderia jogar de ponta de lança, um terço diria Carlos Alberto, um terço o Eduardo e um terço o Janderson. Os jogadores dão uma resposta tremenda. Hoje o Luis Henrique veio do banco e deu assistência e fez o golo."