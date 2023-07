Bruno Lage estreou-se no Botafogo: "A pressão que coloco em mim é máxima"

Declarações de Bruno Lage, treinador que se estreou no comando técnico do Botafogo com um empate (1-1) na receção ao Patronato. A equipoa brasileira apurou-se para os oitavos de final da Taça Sul-Americana.

Pressão: "Há uma frase feita que diz que quando se ganha nem tudo está bem e quando se perde nem tudo está mal. A pressão é igual em todo o lado. A pressão que coloco em mim é máxima, fico à vontade para falar sobre isso. Sei que essa pergunta se vai prolongar até ao final. Essa questão da pressão está complemente ultrapassada."

Gestão do plantel: "Sobre as críticas ao calendário do Luís Castro eu não sei, porque não acompanhei. A minha experiência do passado é sempre assim, jogava Champions e Liga com o Benfica, semana e fim de semana. Trata-se essencialmente de olhar para cada jogador nos momentos e escolher o melhor onze. Hoje este foi o melhor onze. Na semana passada fizemos um jogo num campo muito pesado e hoje sentimos isso. Não é poupar, mas sim ver quem está melhor. Não vou olhar para daqui a três meses, mas para o momento."

Jogo contra o Santos, no domingo: "Para o Santos, preciso de ver como eles jogam. Os meus jogadores querem vencer e só querem vencer. As palavras são de união e trabalho. São as palavras que eles mais usam e que eu mais uso."