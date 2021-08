Bruno Lage após derrota com o Tottenham: "Não acredito na sorte"

Treinador do Wolves considerou que a "alcateia" foi superior ao Tottenham, que venceu por 0-1, enaltecendo o volume ofensivo criado e as dificuldades causadas ao adversário. Confiança inabalável no processo

Desempenho: "Nos últimos 24 jogos, criámos 42 oportunidades. Uso as mesmas palavras de antes. Estou descontente com o resultado, mas confiante com o trabalho que estamos a fazer e na forma como jogamos. Com certeza, o futuro será bom. Estou confiante com o nosso processo. Esse é o desafio, mudar e jogar como estamos a jogar e criar as oportunidades que criámos contra, não se esqueçam, ambas as equipas do Leicester e do Tottenham, que venceram Manchester Cit. Por isso, estamos confiantes no processo".

Arbitragem: "Penso que a primeira foi a decisão certa, mas a segunda, após um ou dois minutos, o mesmo tackle no meio-campo, foi uma falta. Não quero falar de árbitros, há muita gente a ver os jogos e VAR para analisar este tipo de altercações. Para mim, mais importante foi a forma como jogámos e criámos muitas oportunidades."

Trabalho árduo pela frente: "Não acredito na sorte, mas acredito no trabalho, vamos trabalhar arduamente, analisando o jogo, e preparando-nos bem para um adversário forte. Penso que o jogo com o Tottenham foi nosso, a forma como defendemos, a forma como pressionámos alto, a forma como o Tottenham colocou muitas bolas fora do campo, a forma como gerimos a bola lado a lado, as oportunidades que criámos."