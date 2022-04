Bruno Lage elogia Carvalhal: "Burnley? Acho que ele está no melhor momento da carreira"

Carlos Carvalhal foi apontado ao comando técnico do Burnley, o próximo adversário do Wolverhampton. Bruno Lage elogiou o companheiro de profissão.

Bruno Lage, treinador do Wolverhampton, comentou esta sexta-feira a hipótese de Carlos Carvalhal rumar a Inglaterra para orientar o Burnley. Ontem, o treinador do Braga, foi associado pela imprensa britânica ao atual 18.º classificado da Premier League, que viu recentemente Sean Dyche ser demitido.

"Acho que ele está no melhor momento da carreira, devido ao que ele fez nestes anos no Braga. É o que o Carlos pode fazer por um clube. Tem uma boa equipa, foi a três finais, e em dois anos vendeu muitos jogadores e conseguiu reconstruir a equipa com muitos jovens jogadores. Não sabia que ele era um dos nomes apontados ao Burnley. Mas se o clube quer alguém com visão para reconstruir uma equipa, é claro que ele é um bom nome. Para qualquer equipa, não só para o Burnley", atirou o técnico dos Wolves em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de domingo frente ao Burnley.