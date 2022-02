Bruno Lage eleito Treinador do Mês de janeiro da Premier League

A Premier League atribuiu o prémio de Treinador do Mês ao português Bruno Lage, que lidera o Wolverhampton.

O treinador do Wolverhampton, Bruno Lage, foi eleito Treinador do Mês de janeiro na Premier League. O técnico português venceu os três jogos que a equipa realizou no período em questão - dois para o campeonato e um para a Taça de Inglaterra.

Os Wolves venceram o Manchester United por 1-0, o Southampton (3-1) e o Brentford (2-1).

Guardiola, do Manchester City, Jurgen Klopp, do Liverpool, e Dean Smith, do Norwich, eram os outros treinadores concorrentes.