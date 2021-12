Bruno Lage e o reencontro com Bernardo Silva: "Se começar com fintas..."

Declarações na antevisão ao encontro entre Manchester City e Wolverhampton.

Bruno Lage vai, este sábado, reencontrar algumas caras conhecidas do Benfica. Entre elas Bernardo Silva, jogador que atravessa um tremendo momento de forma e que mereceu uma divertida declaração do técnico português na antevisão ao jogo entre Manchester City e Wolverhampton.

"Dir-lhe-ei qualquer coisa como isto: se começar com fintas, dou-lhe um tiro no joelho", atirou Lage, com bom humor, quando questionado sobre o reencontro com um jogador que orientou nas camadas jovens das águias.

Quanto ao jogo, Bruno Lage espera uma missão bem complicada e abordou o facto de a equipa ter feito apenas um golo nos últimos cinco encontros. "Começámos muito bem a época, mas se olharem apenas para os três primeiros jogos, não somámos pontos, nem marcámos golos. Temos momentos. Vou dizer o mesmo que disse depois desses três jogos: o mais importante é o trabalho de equipa e mais importante para chegarmos aos golos é criar mos oportunidades. Vou continuar a dar-lhes confiança, sem fazer muita pressão, eles sabem que estão sob pressão. Tenho a certeza que os golos vão voltar", vincou.

A partida, marcada para Manchester e referente à ronda 16 da Premier League, tem início marcado para as 12h30 de sábado.