Bruno Lage e o encontro com o Liverpool: "Não sei se eles são os melhores do mundo..."

Declarações de Bruno Lage, treinador dos Wolves, esta sexta-feira, na conferência de antevisão ao jogo com o Liverpool, a contar pela 15.ª jornada da Premier League, este sábado, às 15h00, no estádio Molineux.

Desafio: "Eles conhecem-nos bem, tentaremos entender o jogo deles também. Vai ser um jogo difícil. Quando olhamos o que eles têm feito nos últimos quatro meses, apenas uma equipa os venceu (o West Ham). Vai ser um bom jogo. Ambas as equipas têm uma boa dinâmica, jogam em sistemas diferentes, então esse é o tipo de jogos que queremos jogar. Acho que estamos fortes neste momento."

Melhores do mundo: "Não sei se eles são os melhores do mundo, mas estão entre os três ou cinco melhores, com certeza. O treinador está lá, conhece o sistema, os jogadores estão lá, sabem jogar, jogam sempre com muita intensidade. É muito difícil jogar contra o Liverpool, mas acho que temos as nossas chances e é por isso que estou orgulhoso, principalmente pelos meus jogadores, de como chegamos a estes 14 jogos até agora. É isso que me deixa feliz e confiante para amanhã".

Mohamed Salah: "Quer seja o mais em forma ou não, é um jogador de topo. Não apenas o que ele está a fazer este ano, mas ao longo de todos os anos, é muito difícil jogar contra ele. Ele é muito rápido, é muito inteligente, encontra os espaços certos, por isso temos de estar atentos a ele. Quando procuras os três avançados, pode ser ele, Mané, Jota ou Firmino, eles sabem jogar juntos e vão criar muitos problemas com certeza, mas estaremos prontos pois também temos nossa estratégia de criar problemas para eles."